Maior pula-pula inflável do Brasil chega em Goiânia garantindo entrada para crianças e adultos

Como já diria Sandy e Junior, “vâmo pulá” e pular em grande estilo! Acontece que chegou em Goiânia o Jump Around – considerado o maior pula-pula inflável do Brasil, e que oferece diversão não só para os pequenos, como para os adultos também.

Presente no estacionamento do Flamboyant Shopping Center, a estrutura conta com nada mais nada menos do que 2.500m² de pura emoção, no formato de um enorme castelo com escorregadores, pista de obstáculos e muito mais.

O brinquedo seguirá disponível para os goianos até o dia 29 de outubro. Os ingressos custam R$ 49,90, sendo cobrado um adicional por cada minuto extra.

Vale destacar que a taxa de entrada também é cobrada no caso de pequenos entre 0 e 05 anos. Contudo, os responsáveis ficam isentos da taxação.

Também é importante ressaltar que, para garantir que não ocorra nenhum problema durante os bons momentos de brincadeira, é necessário antes remover os sapatos, permanecendo na estrutura apenas com as meias nos pés. O mesmo vale para piercings e joias.