É bom acalmar os corações, já que haverão alguns signos que vão entrar numa fase de muitas respostas positivas e boas situações no campo romântico e profissional.

Ciclos poderão se fechar para que novos melhores se abram e tragam um caminhão de coisas boas e alívio para os corações.

Apesar dos trânsitos de retrogradação em Mercúrio (iniciado no dia 23 de agosto), de Vênus e de Urano, que iniciará no próximo dia 27, é possível sim que alguns signos encontrem coisas boas no caminho.

Confira quais serão os sortudos e como devem lidar com as novidades que estão para chegar. Veja a seguir!

3 signos que vão entrar numa fase onde as coisas passarão a dar certo:

1. Câncer

As pessoas nascidas na casa de Câncer estão vencendo os desafios de encerrar conexões emocionais significativas. E, para a felicidade de todos, essa luta está chegando ao fim, dando início a um novo ciclo.

Tendo em vista que o presente momento oferece uma excelente oportunidade para recomeçar do zero e redescobrir a alegria, é aconselhável concluir este capítulo o mais rápido possível e abrir uma nova etapa na jornada da vida.

Aproveite cada oportunidade de ser feliz, principalmente as profissionais que aparecerão.

2. Leão

Os leoninos também poderão ser muito bem recompensados em breve. Uma liberdade incrível poderá alcançar esses nativos, tornando menos dependentes emocional de quem os rodeia.

Depois que essa maturidade afetiva for solidificada, é bem possível que os leoninos se encontrem mais aptos para o amor. Isso porque é impossível desenvolver uma relação a dois quando um dos integrantes não está 100% bem.

Agora, essas pessoas tendem a dar passos bem maiores.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano também pode receber boas notícias muito em breve. Depois de tanto tempo fechado para manutenção no amor, esses nativos conseguirão se desprender dos traumas e dar pequenos passos em direção ao romantismo.

Pode parecer uma cilada, mas acredite: as chances de serem felizes estão batendo na porta fortemente. Não dá para se boicotar tanto assim!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!