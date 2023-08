Cobra gigante é vista em estrada de Goiás e biólogo revela o que ela estava indo fazer

Uma cena inusitada foi capturada neste domingo (27) enquanto um biólogo andava pela fazenda em que trabalha, em Porteirão, a cerca de 188 km de Goiânia. Na ocasião, Deuci Arruda se deparou com uma sucuri de aproximadamente seis metros atravessando a estrada de chão.

A cobra foi vista a luz do dia e capturada em vídeo, compartilhado nas redes sociais. No registro, é possível acompanhar a sucuri indo em direção a um lago da propriedade.

De acordo com o biólogo, a serpente provavelmente estava em busca de comida, o que explicaria ela ser vista a luz do dia. “Uma cobra desse tamanho, só anda para realmente caçar ou quando está acasalando, que não é o caso dela, se não teria algum macho próximo (…) Com certeza ela estava indo para algum ponto de caça”, disse em entrevista ao jornal O Popular.

Deuci contou já ter visto rastros da cobra, mas nunca a encontrou até este domingo. “A gente sempre vê o rastro dela aqui atravessando e hoje eu tive a felicidade, já que o tempo está nublado, fresco. Elas não andam com sol, ou é no tempo chuvoso ou é a noite”.

Embora ele tenha se aproximado com cuidado ao ver a sucuri, o biólogo destaca que não é uma atitude que os demais devem ter. De acordo com Deuci, ao encontrar a espécie, é necessário manter uma distância de cerca de 30 metros do animal.