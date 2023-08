Confeiteira toma decisão após cliente reclamar do bolo que ela entregou

Uma publicação da página “Clientes que não tem razão”, no Facebook, viralizou e dividiu opiniões após uma compradora revelar qual atitude a confeiteira teve depois de receber uma reclamação.

No relato, a mulher explicou que possui o costume de comprar as tortas sempre de uma mesma pessoa, já que moram no mesmo bairro.

“Fazemos parte de uma ação social e compramos dela justamente por ser do nosso bairro. Nosso intuito é valorizar as coisas do bairro”, começou pontuando.

Segundo ela, teria pedido um bolo de 13 kg, com recheio de nata e bombom, onde cada parte deveria apresentar pedaços visíveis do chocolate.

“Não tinha nada de bombom no recheio, era um pedacinho aqui e outro ali. Quem já partiu bolo de bombom sabe que dá para ver nitidamente os pedacinhos. Eu mesmo comi o bolo e não achei nenhum pedaço”, comentou chateada.

Ainda se lamentando por tudo, a cliente optou por conversar com a confeiteira, que reagiu de forma bem direta. “Não consigo mais te atender”, destacou a profissional.

“Tenho muitos fregueses! Não tenho nenhuma reclamação desse tipo. Por que você pega se é para criticar?”, questionou a doceira, bastante revoltada.

A cliente ainda tentou conversar, explicando que não estava criticando, mas sim orientando que deveriam haver melhorias para os próximos pedidos. No entanto, a trabalhadora se manteve firme na decisão.

O caso dividiu opiniões. Enquanto algumas pessoas ficaram ao lado da confeiteira, outros defenderam a cliente arduamente.

“Uai, que deusa da confeitaria é essa que não pode receber uma crítica que já está surtando? Tenha dó e mais humildade também!”, enfatizou uma pessoa.