Golpistas de Goiás são condenados após tentarem ‘passar a perna’ em compradores de veículos

Cinco integrantes de uma organização criminosa foram condenados, pela Justiça de Goiás, após tentarem aplicar golpes em compradores de carros em Goianésia, na região Noroeste.

Conforme a decisão, os criminosos divulgavam estar negociando veículos por meio do WhatsApp, Facebook e OLX, com anúncios duplicados de postagem verdadeiras.

Dessa forma, eles fingiam ser comerciantes de cinco empresas de garagens que estariam ficticiamente situadas nas cidades de Campos Belos, Goianésia e Uruaçu.

Quando pessoas interessadas abordavam os falsos negociantes, eles chegavam a cobrar um sinal adiantado, sob a alegação de que seria uma quantia para cobrir supostas despesas.

No momento em que a vítima depositava a quantia na conta bancária, os golpistas encerravam os contatos com as vítimas, bloqueando o número delas para chamadas telefônicas e no WhatsApp.

Para não serem identificados, os criminosos também usavam codinomes enquanto realizavam as negociações. Uma adolescente também estava envolvido na organização criminosa.

No decorrer das investigações, foram apreendidos carros, armas de fogo – de posso ilegal – e munições.

Assim, a juíza Placidina Pires, da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, condenou os golpistas por estelionato, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo.

As sentenças variam entre um e cinco anos, com penas que serão cumpridas em regime aberto e semiaberto, além do pagamento de multa de R$ 10 mil.