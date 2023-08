Com a virada de chave, graças à chegada do Mercúrio Retrógrado, além de outra série de mudanças astrológicas, é bem possível que haja alguns signos que vão desapegar do passado e conseguir deixar espaços abertos para novas pessoas, inclusive novos amores.

Esses nativos passaram um bom tempo esperando por um milagre de gente que sequer pensou em mudar para eles. Agora, é hora de seguir uma nova caminhada e as notícias podem ser bem melhores.

Confie no processo, pois será fundamental para vocês crescerem e aprenderem o verdadeiro significado do sentimento ‘amor’. Dê chances para o presente e, principalmente, para o futuro. Veja abaixo quais serão os signos mais afetados com as mudanças.

3 signos que vão desapegar do passado e dar espaço para um novo amor:

1. Áries

Os arianos poderão sentir uma grande guinada no atual presente. Isso porque será possível abandonar de uma vez por todas tudo que acabou se tornando um fardo de lembranças e situações mal resolvidas.

Existem perdões que não precisam ser ditos, apenas sentido. Libere tudo o que estiver preso aí dentro e assim será possível encontrar novos ares, mais puros e acolhedores.

O amor estará batendo à porta dos solteiros arianos. Para aquelas já apaixonadas, cuidado. Se vocês não estiverem enfrentando um bom momento, é possível que esse romance não suporte tantas tribulações.

2. Sagitário

O sagitariano também poderá vivenciar uma reviravolta muito forte. Existem pendências que precisam urgentemente serem deixadas para trás. Comece perdoando você mesmo. Perdoe não ter conseguido alcançar certo objetivos e só assim será possível abrir mão da existência de certos traumas.

Depois disso, os nativos dessa casa conseguirão encontrar a paz que faltava para se escutarem o necessário e entender que há chances de amar novamente.

Será um relacionamento totalmente diferente dos já vivenciados. Será leve, recheado de parceria, risadas e viagens.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também podem estar estagnados com alguns medos e traumas passados. É hora de esvaziar essa mala e focar excepcionalmente no seu presente.

Existe alguém por perto, tentando firmemente conquistar um lugar nesse coração. Pare de fugir da felicidade!

