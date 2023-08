Conheça o país pertinho do Brasil que tem vulcões ativos e ilhas flutuantes

Entre os destinos mais visados da América do Sul, Peru se destaca por ser lar do Macchu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo. No entanto, o país oferece uma variedade de experiências para além do sítio arqueológico.

A capital Lima, é a segunda mais populosa do continente, com quase 09 mil habitantes, atrás apenas de São Paulo. Além disso, é a única capital da América do Sul com vista para o mar.

Para aproveitar o acesso ao Oceano Pacífico, as autoridades construíram uma grande estrada costeira na década de 1960. A Costa Verde, hoje, é um dos principais pontos turísticos da cidade.

Outro atrativo é o bairro Barranco, considerado o mais boêmio de Lima, onde turistas e moradores lotam os bares e restaurantes. O Parque del Amor, Parque de La Reserva e o Centro Histórico também são pontos turísticos famosos.

Além disso, o país tem como destino Puno, onde é possível conhecer as ilhas flutuantes do Lago Titicaca. Já em Nazca estão as misteriosas Linhas de Nazca. Huacachinha e Arequipa são outros locais que vem chamando atenção de turistas, sendo que no último, encontra-se em um vale de vulcões, como o El Misti, que é ativo.

Culinária

Em 2006, o Peru foi eleito o melhor destino culinário do planeta pela World Travel Awards. Lima é até conhecida como a capital gastronômica mundial por abrigar restaurantes diversos e de ponta.

Alguns pratos típicos são anticuchos (espetinhos de carne com vegetais), ceviche (peixe marinado), lomo saltado (tiras de carne) e tacu tacu (massa frita de arroz e feijão).