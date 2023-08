Se você é uma pessoa supersticiosa e adepta das crenças esotéricas, já deve ter ouvido alguém dizer algo negativo sobre o número 666, certo?

Por ser bem famoso com o título ‘número da besta’ ou ‘do anticristo’, esse código pode ser muito mal interpretado quando usado. O que quase ninguém sabe é que isso não passa de um mito.

De acordo com a numerologia, espiritualmente, ele representa boa sorte. E, ao contrário das interpretações adversas do livro de Apocalipse 13:18, na Bíblia, não se trata do número do mal.

“Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis.”

Esta citação é conhecida de forma geral por identificar o numeral que simboliza o anticristo. Consequentemente, o código 666 tem sido vinculado a uma conotação ruim. No entanto, pesquisadores oferecem uma perspectiva diferente sobre essa interpretação.

Dentro desse contexto, João possivelmente estava aludindo ao imperador Nero. Isso se deve ao fato de que, em tempos antigos, era comum utilizar números como uma forma de cifrar letras no alfabeto grego ou hebraico.

Portanto, a soma dos números correspondentes às letras no nome de Nero resultaria em 666, e a mensagem subjacente estaria relacionada ao governo opressivo desse imperador. Isso, por sua vez, nos instiga a reconsiderar a compreensão convencional em torno do conceito do “número da besta”.

Mas então, se não é um número ruim, do que se trata o código e por que tem sido usado no WhatsApp? É isso que você deve estar se perguntando, certo? Então confira logo abaixo a explicação que separamos para você!

Entenda o que significa o código 666 no WhatsApp e o motivo dele estar sendo usado:

Tido como o mais equilibrado e harmonioso, o número 6 representa sentimentos como amor, proteção, altruísmo, empatia, unidade e estabilidade.

Indivíduos influenciados por esse número dão grande importância às suas conexões interpessoais, especialmente aquelas dentro do âmbito familiar.

Logo, enviar e receber uma mensagem contendo o código 666 pode ser uma forma de proteção para alguém especial. Isso poderá entregar uma certa calma em dias estressantes, além de reafirmar o seu amor.

