Entidades prometem judicializar decreto de Roberto Naves caso prefeito insista em responsabilizar comerciantes pelas enchentes

Entidades de Anápolis estão se movimentando contra o decreto assinado pelo prefeito Roberto Naves (PP) e que prevê que empresários e comerciantes terão que custear os danos provocados por enchentes.

À Rápidas do Portal 6, o engenheiro Luiz Ledra, presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) destacou que o decreto é “muito negativo” e entrará em contato com a Prefeitura para entender melhor a proposta.

“Não faz sentido esse decreto. Tira a responsabilidade da Prefeitura e a transfere para os comerciantes e proprietários”, reclamou Luiz.

Quem também criticou o decreto foi Air Ganzaroli, diretor secretário da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anápolis.

Para ele, a responsabilidade inicialmente é da Prefeitura. Porém, caso o problema seja causado por algum comerciante, o mesmo tem de ser responsabilizado.

“Em princípio a infraestrutura do município deve ser cuidada pelo prefeito. Se algum comerciante der causa ao problema, o caso tem de ser analisado e responsabilizado individualmente”, opinou.

Apesar das críticas, os representantes das entidades acreditam que o impasse com a Prefeitura será resolvido no diálogo, mas a via judicial não está descartada.

Construção de hospital em Goianésia vai parar no MP

Prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (UB) denunciou ao Ministério Público de Goiás (MPGO) irregularidades na contratação e construção do hospital municipal da cidade.

As obras tiveram início em junho de 2020 e, de acordo com documentos enviados ao MPGO, auditorias internas comprovaram diversas intercorrências — que geraram atraso e problemas jurídicos para finalizar o hospital.

Márcio Corrêa não está de mudança para o PL

Presidente municipal do MDB em Anápolis, o deputado federal Márcio Corrêa não tem a intenção de trocar de partido para disputar as eleições de 2024.

Recentemente foi ventilada a possibilidade de que Márcio pudesse sair da legenda com destino ao PL, mas a composição foi rechaçada tanto por membros do PL quanto do MDB.

À Rápidas, o parlamentar reforçou que “é zero” a chance dele sair de onde está.

Governo de Goiás pagará R$ 100 mil para palestrante ministrar curso online

Palestrante conhecido nacionalmente, o professor Clóvis de Barros Filho irá ministrar um curso online para servidores do estado.

A contratação do filósofo custou R$ 100 mil aos cofres públicos. O extrato foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (25).

Encontro na Alego discute violência política de gênero

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) recebe, nesta segunda-feira (28), a 1ª reunião da Frente Intermunicipal Pelo Fim da Violência Política de Gênero.

O evento será realizado no auditório da Alego a partir das 09h. São aguardadas mais de 30 autoridades entre deputadas, prefeitas, vereadoras e lideranças femininas de todo o estado.

Dentre as presenças confirmadas estão a prefeita de Bela Vista, Nárcia Kelly (PP); das deputadas estaduais Bia de Lima (PT) e Rosângela Rezende (Agir); e das vereadoras Aava Santiago (PSDB), de Goiânia, e Elenizia da Mata (PT), da cidade de Goiás.

Em Anápolis, personalidades discutem violência contra mulher

Nesta segunda-feira (28), o auditório da FAMA será palco para uma roda de conversa com o tema “Mulheres livres de violência: vozes que unem”.

O evento será realizado a partir das 18h e contará com as participações da deputada federal Silvye Alves (UB), da vereadora Andreia Rezende (SD) e da major Daiene Holanda (coordenadora da Patrulha Maria da Penha em Anápolis).

Eis o porquê do “6 perguntas para” não ter sido publicado no domingo

Previsto para ser publicado no domingo (27), o quadro “6 perguntas para” com a deputada federal Sylvie Alves (UB) não foi publicado.

A parlamentar havia se comprometido a responder os questionamentos realizados pela Rápidas, mas não o fez em tempo hábil, inviabilizando a publicação da entrevista.

Nota 10

Para organização do Festival Bon Odori, evento ocorrido em Goiânia, no último sábado (26), em celebração da cultura japonesa.

Além de bastante organizada, a comemoração foi um prato cheio para os amantes do Japão.

Nota Zero

Para Quebec Ambiental, empresa terceirizada responsável pela coleta de resíduos sólidos na cidade de Anápolis.

Os trabalhadores da companhia anunciaram que cruzarão os braços a partir da manhã da próxima terça-feira (29).

Além de reajuste salarial retroativo, eles querem o pagamento de horas-extras.