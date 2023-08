Existe diferença entre mineiro e goiano? Tire suas conclusões

Uma discussão está dando o que falar nas redes sociais, após a página de Instagram Goiânia Lugares publicar um vídeo comparando o modo de falar de goianos e mineiros.

As imagens, que viralizaram no começo desta semana, foram postadas originalmente pelo produtor de conteúdo Lucas Miranda no TikTok, em 2022.

Contudo, a Goiânia Lugares reacendeu os debates republicando o post, no último sábado (26), e já acumula mais de 140 mil reproduções.

No vídeo, o ‘ator’ simula uma conversa entre um goiano e um mineiro, onde um acusa o outro de estar copiando as expressões locais.

“Uai e mexerica quem fala é mineiro, sô”, diz o personagem que representa Minas Gerais, enquanto o representante goiano responde: “uai, mexerica e sô é do Goiás”.

Além disso, as falas comparam o modo de falar entre os dois estados, com gírias muito semelhantes.

Por exemplo, as expressões “tem cabimento” ou “ferrou com tudo”, muito usadas pelos mineiros, se equiparam a “tem base um trem desses”, e “lascou tudo”, comuns em Goiás.

Já outras são bem distintas, como a gíria “quando é fé”, típica dos goianos, que se equivale a falar “do nada”.

Nos comentários, os usuários fizeram brincadeiras com as semelhanças no modo de falar entre os dois estados goianos.

Uma internauta afirmou: “Mineiro e goiano são tão parecidos que parecem gêmeos”. Já outra pessoa respondeu: “Importante é que tanto nós mineiros quanto os goianos são os melhores do Brasil.”