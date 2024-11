Goiânia se destaca nacionalmente em dois tipos de segmentos turísticos

Capital aparece em diversos estudos e levantamentos como uma das cidades mais atrativas para turistas

Davi Galvão - 23 de novembro de 2024

Região central de Goiânia (Foto: Reprodução/Ademi-GO)

Um levantamento realizado pela Omnibees apontou que Goiânia está entre as 10 cidades mais relevantes no país no segmento de turismo corporativo.

A plataforma responsável pelos dados é utilizada para reservas em mais de 7 mil hotéis e levou em conta a quantidade de pernoites registradas, com um volume total de 24 milhões de reservas realizadas.

Na lista, também integram as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Campinas (SP).

Além disso, Goiânia também aparece em destaque quando se fala de destinos procurados para tratamentos de saúde. Dados do Censo Hoteleiro de 2022 apontam que 57% dos turistas da capital incluem razões médicas entre os motivos para terem ido à cidade.

Os números entram em sintonia com o estudo demográfico médico de 2020, realizado pela Universidade de São Paulo (USP), que colocam Goiânia entre as 11 cidades com mais especialistas em saúde no Brasil.