Buracos no asfalto fizeram viatura da PM capotar no Entorno do DF

Pedestres que passavam pelo local no momento do acidente auxiliaram os militares

Thiago Alonso - 25 de novembro de 2024

Viatura capotou na via. (Foto: Reprodução)

Uma viatura da Polícia Militar (PM) capotou, nesta segunda-feira (25), enquanto se dirigia para atender uma ocorrência, no município de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O acidente teria sido ocasionado após os militares perderem o controle do veículo devido à quantidade de buracos da via, os quais atrapalharam a dirigibilidade.

Em um vídeo, é possível ver o automóvel de ponta cabeça no meio da rua, enquanto um dos policiais sai por uma das janelas rastejando.

Apesar do susto, nenhum dos militares teve ferimentos sérios com impacto, sofrendo apenas escoriações leves.

Pedestres que passavam pelo local também auxiliaram na prestação de socorro, sem necessidade de acionar a emergência.