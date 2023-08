Imagens mostram pancadaria e briga generalizada entre jovens no Parque Ipiranga

A Polícia Militar (PM) teve que se deslocar às pressas, na noite deste domingo (27), após ser informada de uma briga generalizada no Parque Ipiranga. O momento do conflito chegou até a ser registrado em vídeo e chamou a atenção dos locais.

O Portal 6 entrou em contato com a corporação através do 4º Batalhão, que revelou que teriam sido informados do ocorrido mas, ao chegarem no local, os envolvidos já tinham dispersado.

Imagens mostram vários jovens, correndo e trocando socos e chutes, ao ponto até de iniciar alguns espancamentos coletivos.

Em um dos casos, mais de quatro jovens se unem para baterem em um único rapaz, que vai ao chão e é chutado e socado. Em outros, eles correm, atravessando a rua entre o parque e o estacionamento, e motoristas buzinam em protesto contra as ações presenciadas.

As cenas ainda continuam na calçada do estacionamento. Algumas testemunhas alegaram que a briga teria envolvido torcidas rivais. Entretanto, os jovens não estavam caracterizados.