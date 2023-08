Morte de anapolina que lutava contra câncer causa comoção nas redes sociais

Tem repercutido nas últimas horas, através das redes sociais, o falecimento da anapolina Aila Mariana de Paula, de 34 anos, que enfrentava um câncer desde o dia 14 de dezembro de 2022. Ela lutou bravamente durante os tratamentos, mas acabou vindo a óbito neste sábado (26).

Diversos amigos, parentes e conhecidos expressaram as condolências, lamentando a perda. Ela era auxiliar de escritório e congregava na igreja Assembleia de Deus do bairro São Carlos, onde residia.

“Meu coração sofre com a dor da sua perda, mas, ao mesmo tempo, ele agradece a Deus por ter te livrado de tanta dor e sofrimento”, comentou uma amiga de Aila.

“Que Deus receba você. Meus sentimentos para os amigos e família”, acrescentou outra.

Em 2021, Aila havia voltado para a cidade natal para trabalhar e começou a apresentar sintomas que passaram despercebidos. Inicialmente, houve a perda de peso e depois veio a fraqueza e dores na coluna.

Ela foi ao ginecologista e, através de exames preventivos, foi diagnosticada com câncer de colo do útero e também o chamado útero metastático. O diagnóstico oficial só foi obtido no final de 2022.

Ao Portal 6, a irmã dela, Alana Cristina de Paula, falou um pouco sobre as circunstâncias.

“Os primeiros tratamentos dela foram realizados na Unidade Oncológica de Anápolis, onde ela passou por 30 radioterapias e, simultaneamente, realizou cinco quimioterapias na Santa Casa. Ao fim dos tratamentos, fez um exame chamado pet scan. Infelizmente, ele mostrou que as tentativas não tinham sido eficientes, uma das médicas chegou a dizer que tinha feito tudo que podia”, contou.

Elas decidiram, então, procurar outros profissionais, indo ao Centro Brasileiro de Radioterapia, Oncologia e Mastologia (Cebrom), em Goiânia. Lá, foram feitas seis quimioterapias, as quais ajudaram a regredir as metástases que já existiam no tórax.

No dia 02 de agosto, Aila foi para o Hospital Santa Helena, onde tratou uma metástase óssea que tinha na coluna. Em seguida, ela foi diagnosticada com pangastrite hemorrágica e não pôde dar continuidade aos tratamentos oncológicos até que recebesse alta, o que ainda não tinha previsão.

No sábado (26), la acabou não resistindo, comovendo e mobilizando muitos daqueles que a conheceram.