Virgínia Fonseca é atacada nas redes sociais por ‘dancinha’ em programa da Globo

A participação da influenciadora digital Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe no programa Altas Horas, da TV Globo, foi alvo de discussão entre os internautas ao longo do sábado (26). O motivo? A ‘dancinha’ feita pela artista durante a apresentação do marido.

Tudo começou após o sertanejo ser convidado a apresentar a música dele, chamada ‘Toma Toma Vapo Vapo’, e chamar a esposa para fazer as coreografias da canção.

No entanto, os ‘passinhos’ escolhidos pela influenciadora pareceram não ter agradado os usuários da web, que criticaram a performance da influenciadora e do marido.

Entre os comentários, teve até quem comparou a artista a uma espécie de intérprete de libras do cantor Zé Felipe.

” A chacota da Virgínia no programa Altas Horas esquecendo a coreografia que ela mesma criou. E morrendo de vergonha de dançar na frente de todo mundo”, afirmou um.

“A tia da escolinha ajudando as crianças a se apresentar”, debochou uma internauta.

“Eu não sei oq é pior: ela dançando ou ele tentando cantar”, disse outra.

Veja o momento: