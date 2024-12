Virginia Fonseca chama atenção ao dar colágeno para filhas pequenas: “vou colocar só um pouquinho”

Influenciadora já havia falado anteriormente sobre o uso do suplemento na alimentação das pequenas, mesmo com a contraindicação para crianças

Thiago Alonso - 05 de dezembro de 2024

Virginia aparece se divertindo com as filhas enquanto prepara a solução. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Virginia Fonseca chamou atenção ao compartilhar um vídeo em que prepara uma solução com colágeno em pó para as filhas Maria Flor, de 02 anos, e Maria Alice, de 03.

Na publicação, a pequena Maria Flor aparece ajudando a mãe no preparo da solução, enquanto gravam a cena animadas juntas.

“Colágeno da Floflo! Vou colocar um pouquinho para a Floflo! Vem Maria Alice, cadê seu copo também?”, fala Virgínia enquanto a criança acompanha o preparo.

Apesar da polêmica, não é a primeira vez que a apresentadora do SBT fala sobre o assunto nas redes sociais, visto que, ainda em outubro deste ano, ela já havia mostrado o colágeno em pó, o qual afirmou, na época, que fazia parte da alimentação das filhas pequenas.

O registro, que já foi excluído das redes sociais da esposa de Zé Felipe, gerou polêmicas, uma vez que o suplemento é contraindicado para crianças — informação, inclusive, disponível no site do WePink, marca de propriedade da influenciadora.

No site, as restrições acerca do consumo de colágeno estão destacadas para “gestantes, lactantes e crianças”. Além disso, ainda de acordo com o portal, o produto, em cápsulas, é exclusivo para uso de pessoas acima de 19 anos.