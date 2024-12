’Casa com cara de casa’: corretora viraliza ao mostrar imóvel da década de 70 em Goiânia

Além dos móveis e eletrodomésticos antigos, o tamanho da propriedade também se destacou em meio à verticalização do bairro nobre de Goiânia

Natália Sezil - 13 de dezembro de 2024

Móveis característicos da época chamaram a atenção. (Foto: Reprodução)

Conforme aumenta o nível de verticalização na cidade de Goiânia, passa a impressionar cada vez mais a presença de casas antigas no município, em especial nos setores considerados mais nobres.

Um dos bairros em que um imóvel “retrô” dá o que falar é o Setor Bueno, na Região Central, que reúne cada vez mais prédios e mais modernização.

Mesmo em meio a isso, uma casa construída na década de 1970 é uma das que ainda se mantêm, conquistando admiradores na internet em um vídeo compartilhado por uma corretora de imóveis (@ajamyleimoveis), que mostra a estrutura conservada desde aquela época.

Vários fatores conquistaram os internautas: os móveis de madeira maciça, o espaço amplo e a cozinha colorida são alguns deles.

No vídeo, é possível ver um tour por toda a casa, passando pela sala de estar com teto em madeira, sala de jantar com lustre colorido e cristaleira, indo até a cozinha com armários amarelos e lava-louças.

Nos comentários, os usuários compartilharam impressões: “É uma cápsula do tempo”, disse um. Outro comentou: “As casas tinham personalidade, hoje em dia parecem clínicas”.

“Meu sonho de arquiteta é fazer uma reforma numa casa assim”, finalizou outra internauta.