Se você tem interesse em encontrar uma pessoa e iniciar um amor verdadeiro, é bom saber que uma mulher precisa terminar certos ciclos para estar pronta para esse novo cenário.

A verdade é que, caso haja muitas pendências com o passado, a tendência é repetir os mesmos erros e não ter sucesso em nenhum relacionamento.

Já reparou que existem pessoas que entram e saem de relações rapidamente, e nenhum amor é duradouro e sólido? É exatamente isso! Essa pessoa não consegue identificar seus próprios erros e limitações, muito menos consertar o que está ferido e danificado.

Se o seu desejo é fazer diferente na próxima relação, para dar certo de uma vez por todas, confira as dicas que separamos logo abaixo

6 ciclos que uma mulher precisa terminar para achar um amor de verdade:

1. Ciclos com amores passados

Uma mulher que ainda mantém alguma relação com ex-parceiros (parceiras), que não supera o término e ainda fala com ele ou fala dele em todas as rodas de conversa não está pronta para amar de novo.

É importante abandonar os amores antigos exatamente no passado, onde devem estar, já que não tem mais volta. Inclusive, falar sobre eles com um pretendente, por exemplo, é a maior furada que uma mulher pode fazer.

2. Ciclos com amizades superficiais

Círculos de amizades superficiais que só buscam sua companhia para festas e eventos, que não agregam em absolutamente nada, devem ser deixadas para trás caso queira conhecer uma pessoa boa e com planos sólidos.

Isso não quer dizer que não é possível encontrar um amor na balada ou que, para namorar, precisa estar presa dentro de casa. A questão é que esse tipo de amizade não gostará de te ‘perder’ para o cara.

Logo, podem acabar se tornando um empecilho para você desencalhar. Pense bem quais são suas prioridades.

3. Ciclo de autossabotagem

Uma mulher que mantém um looping de autossabotagem dificilmente conseguirá entrar em um relacionamento confortável e duradouro.

Isso porque, por ser traumatizada demais, ela mesma consegue sabotar as relações para que finalizem antes do previsto. Não se prejudique tanto!

Você merece ser feliz, amada e cuidada! Basta permitir.

4. Ciclo de baixa autoestima

Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa que não se ama é incapaz de amar uma outra pessoa também, de forma saudável, é claro, certo?

Pois é, essa é a mais pura verdade. O máximo que uma mulher com baixa autoestima poderá sentir é dependência emocional e necessidade de cuidado de terceiros.

A verdade é que você precisa se amar e cuidar primeiro, antes de qualquer coisa. Tendo essas duas prioridades, você conseguirá escolher uma pessoa interessante, capaz de te completar sem te prejudicar.

5. Ciclo de traumas antigos

Como dito, o passado precisa ser compreendido e deixado apenas nas lembranças. Ou nem isso. Caso seja muito traumático, é bom jogar tudo fora mesmo e seguir seus novos caminhos.

Manter as feridas abertas pode te prejudicar em tantos níveis. Isso porque quando uma nova pessoa aparecer, por mais incrível que ela seja, você poderá desconfiar de cada passo que ela der, por receio de vivenciar as mesmas dores novamente.

6. Ciclo de idealizações

Por fim, mas não menos importante, viver idealizando cenários perfeitos é uma das piores atitudes que uma mulher – que busca uma relação saudável – pode ter.

Seres humanos estão aptos a errar todos os dias e ficar criando altas expectativas, com idealizações ingênuas, sobre alguém pode ser muito frustrante.

