Existem alguns cuidados que as pessoas de todos os signos do zodíaco precisarão tomar durante este período de Mercúrio Retrógrado, que iniciou no último dia 23 de agosto e se estenderá até o dia 15 de setembro.

Isso porque o período é tipicamente marcado com ações fortes e negativas para quase todos os nativos, mas em especial os mais estressadinhos e impulsivos.

Confusões mentais, brigas, discussões, atrasos, falhas na comunicação e erros corriqueiros serão bem marcantes nestes próximos dias e, para não se prejudicar com isso, é bom tomar algumas medidas para se prevenir.

Confira agora o que cada signo deve fazer neste cenário problemático e evitar dores de cabeça. Veja!

6 cuidados que as pessoas de todos os signos precisam tomar até o dia 15 de setembro:

1. Atenção redobrada no trânsito

É muito importante ficar mais atento enquanto estiver dirigindo para não se meter em acidentes perigosos. Isso porque mais pessoas podem estar estressadas, apressadas (graças aos atrasos comuns nesse momento) e correndo contra o tempo.

Toda essa série de fatores podem contribuir para mais colisões e atropelamentos. Tenha calma na hora de agir!

2. Atenção à falhas na comunicação

É bem comum encontrar situações onde duas ou mais pessoas estarão tentando se comunicar e nenhuma delas conseguirão chegar a uma conclusão, resultando apenas em brigas e mais desgastes.

O ideal é ter certos cuidados, como deixar o que puder ser deixado, não gastar tantas energias com discussões superficiais e muito menos quebrar a cabeça com pessoas ignorantes. Realmente não vale a pena.

3. Cuidado com eletrônicos

É um período propício para encontrar falhas nos aparelhos eletrônicos e dispositivos tecnológicos, portanto, é melhor evitar comprar um novo ou permanecer muito tempo ao lado deles.

Com isso, dormir ao lado de um celular, por exemplo, pode ser ainda mais perigoso.

4. Evite compras online

Na verdade, é um momento ruim para comprar qualquer coisa, porque você pode descobrir que era “muito grande ou muito pequeno” ou simplesmente não se fica direito e você precisa devolvê-lo.

Se você comprar um presente para alguém, esteja preparado para péssimas reações também.

5. Cuidado com os fantasmas do passado

Pessoas do passado, que fizeram muito mal e causaram traumas irreversíveis, podem reaparecer para causar ainda mais confusão mental. Não caiam nesse golpe do destino.

6. Evite assinar contratos

Cuidado com documentos e decisões importantes. Evite vivenciar momentos decisivos, mudanças de cargos ou início de projetos sérios.

