Do nada, jovem que voltava para casa em ônibus coletivo leva voadeira: ‘seu viado desgraçado’

Um jovem, de 23 anos, foi seguido quando voltava de ônibus para casa e agredido por motivações homofóbicas, mas depois conseguiu detectar quem foi o suposto agressor. O caso aconteceu na noite da segunda-feira (28), em Trindade.

O Portal 6 apurou que a vítima voltava para casa acompanhado de dois amigos, no transporte coletivo, e só percebeu que estava sendo seguido e observado ao descer no ponto. Assim que saíram, o homem partiu para cima dele com socos e xingamentos.

No momento, teria dito: “é você mesmo seu viado desgraçado, eu já queria ter te pegado na última sexta-feira na feira… eu vou te matar onde você estiver seu viado desgraçado”. Após ouvir tais palavras e ser atacado com socos, o jovem saiu correndo.

Como se não bastasse, o suspeito ainda o perseguiu e desferiu uma voadeira pelas costas, o acertando e o levando ao chão.

Assim, a vítima alega ter se machucado e diz que só pôde se defender com a ajuda dos dois amigos, que o vieram socorrer.

O jovem voltou para casa e postou o acontecimento nas redes sociais. Pessoas próximas identificaram o suspeito. Por isso, decidiu prestar queixa pelos crimes de ameaça, lesão corporal dolosa e injúria.

Dados como o endereço e foto do homem foram disponibilizados às autoridades, que devem investigar o caso.