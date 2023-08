Jogador expulso vai para cima de árbitro e caso vai parar na delegacia, em Aparecida de Goiânia

Um árbitro de futebol amador, de 39 anos, denunciou ter sido agredido com uma cabeçada no supercílio durante um jogo que apitava no Centro de Cultura Esporte e Lazer (CEL) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu nesta segunda-feira (28) e teria sido motivado por um cartão vermelho.

O Portal 6 apurou que o jogo seguia por volta das 19h, e a expulsão da partida teria ocorrido devido ao excesso de reclamações, por parte do jogador. Ao ser notificado da penalidade, o homem teria se enfurecido.

Assim, ele partiu para cima do árbitro e desferiu uma cabeçada diretamente no rosto dele, acertando acima dos olhos e abrindo o supercílio.

Ao receber o golpe, o juiz decidiu tentar revidar a agressão, mas foi atingido pelas constas por outro jogador, que o empurrou ao chão. A partir daí, os seguranças do local separaram a briga.

A vítima partiu então para a Central de Flagrantes, onde foi registrada a lesão corporal dolosa. Ele ainda identificou o autor da cabeçada e, em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), aonde foi realizado o exame de corpo de delito.