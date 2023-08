Pelo menos 17 municípios poderão receber chuva em Goiás nesta quarta-feira (30); veja quais

O cenário de chuvas brandas vigente desde sábado (26) em algumas cidades de Goiás deve perdurar ao longo da quarta-feira (30) em, pelo menos, 17 municípios. Isso é o que prevê o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o documento, ao longo da data, o tempo no estado será marcado por uma variação de nebulosidade e sol.

A justificativa é que a combinação entre calor e umidade vinda da região Norte do Brasil tornará o ambiente favorável para a formação de pancadas de chuvas isoladas em algumas localidades.

Dentre as regiões, o Centro, Sul e Leste devem ser as mais impactadas com um volume de água de 10 mm, em cada. Já no Norte, a expectativa é de 8 mm, enquanto Oeste e Sudoeste devem ter 5 e 2 mm, respectivamente.

Já em relação aos municípios, a cidade de Alto Paraíso deverá ser agraciada com 8 mm, acompanhado de variação de nebulosidade e sol.

Enquanto isso, logo atrás, aparecem Goiânia, Anápolis, Luziânia, Cristalina, Ipameri, Ceres e Goianésia, com um total de 5 mm, em cada.

No meio termo, estão os municípios de Flores de Goiás, Davinópolis, Rubiataba, Goiandira, Ouvidor e Porangatu, com 2 mm. Já Catalão, Formosa e Nova Aurora devem ter 4, 3 e 1 mm, na ordem.