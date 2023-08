Um sonho: ter um psicólogo por escola de Anápolis

Quando decidi cursar psicologia já tinha os dois pés fincados na educação e percebia o adoecimento mental de crianças e adolescentes por questões adversas e alheias à sua vontade ou compreensão.

Uma caminhada que sempre esteve associada ao chão da escola. Tenho a luta de uma vida em torno de um projeto que insisto em apresentar: que psicólogos estejam inseridos dentro das escolas. O sonho é que um psicólogo pudesse acompanhar uma escola, um por escola, no mínimo!

Hoje, na rede municipal que tem 108 unidades, com 2.700 professores e uma rede imensa de administrativos além de 37 mil alunos, há pouquíssimos psicólogos. Uma luta inglória.

Do lado de cá, apresentei já no primeiro ano de mandato um projeto de lei que determina que toda escola tenha um profissional da psicologia a acompanhando. Fomos vetados. Burocracias no caminho. Mesmo assim, insisto. Recomendo ao Executivo e espero dias melhores em que nesta cidade, a saúde de forma geral e, em especial a rede de saúde mental, funcionem e sejam pensadas de forma transversal, se apoiando em políticas públicas e experiências que já deram certo.

Na insistência, vou fazendo aliados. Amanhã, na Câmara Municipal, homenageio alguns profissionais que tenho admiração e respeito. Convido todos a estarem conosco também!

Um psicólogo por escola! Essa é uma bandeira do nosso mandato!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.