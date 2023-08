Aeroporto de Goiânia vai proporcionar surpresas gratuitas para público na quinta (31) e sexta (1º)

O Grupo Teatro a Bordo foi convidado pela CCR Aeroportos, concessionária do Aeroporto de Goiânia, para desembarcar na capital e proporcionar um espetáculo interativo e gratuito às famílias nesta quinta (31) e sexta-feira (1º).

As brincadeiras, que integram o Projeto Caixola Brincante, se darão na Ilha da Galhofa, no Setor Pedro Ludovico, e contarão com a participação do público. Nesta quinta (31), das 09h às 15h, será o Cortejo de Chegança dos Artistas e, das 14h às 15h30, o grupo fará uma oficina de criação de bonecos.

Já na sexta (1º), as atividades interativas serão das 14h às 14h30. Então, das 14h30 às 15h30, o grupo apresentará o teatro Caixola Brincante, e mais brincadeiras ocorrerão até às 16h30.

“Neste projeto, o público não será passivo e sim agente transformador daquele encontro, redescobrindo o outro, o seu próprio corpo e sua relação com o mundo. Queremos vivenciar na praça corações pulsantes e movimentos brincantes!”, destacou a idealizadora e produtora do projeto, Talita Berthi.

O Teatro a Bordo atua há 15 anos para promover a diversão e arte entre crianças, além da sustentabilidade, visto que o grupo utiliza da energia solar como fonte para o abastecimento elétrico dos equipamentos de som e luz. O palco, por sua vez, é um contêiner reciclado e adaptado para apresentações.

De acordo com o coordenador geral e produtor do grupo, Douglas Zanovelli, o objetivo do teatro é dialogar com o público. “A energia solar traz a mensagem de um mundo mais sustentável e este novo projeto vai mostrar um universo brincante presente em todos os cantos do país, que marcam a infância das nossas crianças de hoje e de ontem”, explica.