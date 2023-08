Nem Enzo e nem Valentina! As plataformas de inteligência artificial têm mostrado quais os possíveis nomes do futuro para as gerações seguintes e palpites impressionaram a internet.

Obviamente, estamos falando de nomes mais comuns em todo o Brasil, nas capitais e cidades grandes.

Mas, evidentemente, algumas culturas regionais podem prevalecer, impedindo que as modas se propaguem por aí.

Bom, se está curioso para saber quais serão esses nomes mais adotados nas próximas gerações, confira logo abaixo quais são eles!

Nada de Enzo e Valentina: Inteligência artificial mostra os nomes do futuro:

1. Nomes clássicos

Nomes clássicos e intemporais estavam voltando à moda. Nomes como Olivia, Clara, Emma, Sophia para meninas e Liam, Noah, Rodrigo e Oliver para meninos eram populares.

2. Nomes inspirados na natureza

Nomes relacionados à natureza, como Willow (salgueiro), Luna (lua), Ivy (hera) e Aurora (aurora boreal), estavam ganhando popularidade.

3. Nomes únicos e incomuns

Os papais da nova geração estarão buscando nomes únicos e menos comuns para se destacarem. Isso inclui nomes étnicos, históricos ou até mesmo inventados.

Ícaro, Ariel, Kiara, Lia e Joseph são algumas das apostas para essa categoria.

4. Nomes de gênero neutro

Nomes que não estão estritamente associados a um gênero específico estavam se tornando mais populares, à medida que as normas de gênero evoluíam.

Alguns exemplos mais comuns são: Avery, Casey, Cameron, Jordan, Kai, Morgan, Quinn, Riley, Sam.

5. Nomes vintage

Nomes que eram populares há algumas décadas estavam retornando, como Henry, Evelyn, Alice e Theodore.

6. Nomes curtos

Nomes curtos e simples estavam em alta, muitas vezes refletindo uma preferência por minimalismo.

Ana, Caio, Ava, Maria, Jade e Liz são alguns dos mais famosos.

7. Nomes de personagens populares

Nomes de personagens de filmes, séries e livros populares continuavam influenciando as escolhas dos pais.

Lembre-se de que as tendências podem variar e mudar rapidamente, portanto, é sempre uma boa ideia verificar as estatísticas de nascimentos e fontes atuais para obter informações precisas sobre as tendências de nomes em sua região e período atual.

