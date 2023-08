Regis Danese sofre acidente a caminho de show em Goiás: “orem por mim”

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, precisou ser internado após sofrer um sério acidente de trânsito, enquanto estava a caminho para um show em Ceres, cidade à 180 km de Goiânia.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (30). O artista bateu o carro contra uma carreta, em uma colisão frontal, e acabou capotando.

Apesar de sair bastante ferido após o incidente, Regis conseguiu gravar um vídeo curto para as redes sociais, enquanto era atendido pelos socorristas.

“Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, disse na publicação.

Nas imagens, o cantor apontou que o irmão dele – que o acompanhava no automóvel – saiu sem ferimentos da batida. Contudo, o próprio Régis relatou estar com dores no abdômen.

Segundo informações repassadas pela esposa dele, Kelly Danese, o marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e está bem.