UniEVANGÉLICA vai fornecer atendimento nutricional gratuito em Anápolis; saiba como se inscrever

A UniEVANGÉLICA estará, a partir desta quinta-feira (31) ofertando atendimento nutricional de forma gratuita para a comunidade anapolina.

Os agendamentos para a chamada Clínica Escola já estão sendo realizados através do WhatsApp 3310-6814, seguindo a ordem de demanda.

Já as consultas serão feitas por discentes do último ano do curso, sempre sob a supervisão de um professor do curso de nutrição.

Coordenadora da graduação, a Professora Cyntia Rosa de Melo, em entrevista ao Portal 6, falou um pouco mais sobre o projeto e a importância da iniciativa para os anapolinos.

“[A Clínica Escola] tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde da população, por meio da melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado dos agravos relacionados à alimentação e nutrição”, afirmou.

Além disso, ela destaca que a iniciativa é uma ótima oportunidade para os discentes crescerem enquanto profissionais.

“Os alunos, ao atenderem a comunidade local que estão inseridos, aprendem a lidar com o ser humano, entender as suas necessidades, suas dificuldades e oferecer-lhes ajuda apropriada de uma forma prática impactando positivamente a vida dessas pessoas”, finalizou.