A grande maioria dos eletrodomésticos são usados por nós através da mais pura intuição, já reparou? Raramente paramos para ler o manual de instrução do micro-ondas, por exemplo.

Bom e como já era de se esperar, isso pode ser um perigo!

Se tratando do aparelho citado mesmo, há maneiras corretas para o seu uso e infringir essas “regras” pode colocar todos em sua casa em risco.

6 maneiras corretas de usar o micro-ondas que muitos não sabiam:

1. Ler o manual de instruções

Vamos começar nossa lista do ponto de partida, que, aliás, já até citamos!

Ler o manual de instruções do eletrodoméstico antes de usá-lo é crucial para a sua segurança.

É lá que você descobrirá todas as informações sobre ele e dicas para usá-lo sem erro. Não pule essa etapa!

2. Não usar materiais de metal

Nunca (nunca mesmo) use objetos de metal dentro do seu micro-ondas.

Essas peças podem gerar correntes elétricas e provocar faíscas dentro do seu aparelho. Sendo assim, nada de papel alumínio, louça, bowl, marmitas ou qualquer outra peça feita de metal.

3. Evitar líquidos

Cuidado ao aquecer líquidos dentro do seu micro-ondas.

Um inofensivo copo de água dentro do seu aparelho pode explodir ao ser removido bruscamente de dentro do eletrodoméstico, por exemplo.

Sendo assim, sempre espere o líquido esfriar um pouco antes de pegá-lo.

4. Cuidado ao cozinhar ovos inteiros

Existem muitas técnicas para cozinhar ovos dentro do aparelho, mas saiba que isso pode ser um grande problema.

Cientificamente, os ovos nunca podem ir para o micro-ondas com a casca, pois a acumulação de vapor no interior pode levar à explosão do ovo. Já pensou no perigo?

5. Deve-se utilizar plásticos adequados

Aqui está um grandioso erro: usar recipientes inadequados para o calor do aparelho!

Isso porque, esses recipientes podem liberar substâncias nocivas para os alimentos e, consequentemente, para a sua saúde.

6. Atentar-se ao tempo

Por fim, fique de olho no tempo!

Isso porque, certos materiais não aguentam ficar muito tempo dentro do aparelho, sendo assim, escolha recipientes adequados e fique de olho no tempo correto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!