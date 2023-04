Você, com certeza, já deve ter colocado água para esquentar dentro do micro-ondas, não é mesmo?

Afinal, fazer isso parece inofensivo e é uma baita praticidade, já que o líquido fica quentinho para você fazer um chá, café ou qualquer outra bebida ou preparação.

O que acontece é que, segundo cientistas, fazer isso pode ser um tanto quanto perigoso!

É por este motivo que não se deve esquentar água dentro do micro-ondas:

Pode parecer bizarro, mas a água aquecida pelo micro-ondas pode explodir!

Vem que te explicamos!

Ao contrário do que acontece no fogão, no micro-ondas a água não se aquece por igual.

Além disso, o aparelho emite ondas eletromagnéticas que interagem com as moléculas de água e aquece o líquido muitas vezes acima da temperatura de ebulição. No entanto, a água não entra em fervura.

Ok, onde está o perigo nisso?

Aquele recipiente com água, aquecida de forma desigual e extremamente quente, acaba ficando um pouco instável.

Isso quer dizer que qualquer movimento brusco, como uma simples tentativa de colocar um sachê de chá, o líquido pode espirrar e queimar quem está por perto.

Por isso, o ideal é esperar até 30 segundos antes de tirar aquela água aquecida de dentro do seu eletrodoméstico.

Assim, você não corre o risco de receber uma leve, porém quente, explosão nas mãos.

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também:

Esta é a maneira correta de fazer pipoca de micro-ondas que poucos conhecem

6 perigos que quem tem um eletrodoméstico mais antigo deve tomar cuidado

Saiba como evitar que o seu micro-ondas fique enferrujado e deixe você em perigo

6 segredos incríveis que todo mundo tem micro-ondas deveria saber

Saiba a frequência correta que você deve limpar o micro-ondas por dentro

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!