Você já se perguntou sobre o seu caráter?

Dentro da psicologia, há algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para saber se você é uma pessoa “ruim”, isto é, de mau-caráter.

Segundo o portal do G1, em 2019, psicólogos da Universidade de Western Ontario, no Canadá, elaboraram uma lista de questionamentos para fazer a si mesmo e descobrir se você é do tipo que sente prazer diante do sofrimento alheio.

6 perguntas para fazer a si mesmo e descobrir sobre o seu caráter:

1. Eu aplico peças nas pessoas para que elas saibam que eu estou no controle da situação?

Partir dessa pergunta pode ser determinante para saber como é a sua relação com a sociedade no geral.

Afinal, se você gosta de enganar os outros apenas para tê-los sob seu controle, é um sinal de que você não é flor que se cheire.

2. Eu nunca me canso de pressionar as pessoas ao meu redor?

Quando nos referimos a pressionar as pessoas, queremos dizer também a aquele clássico comportamento de pressão psicológica.

Isto é, fazer chantagens e deixar as pessoas sem escapatórias na hora de lidar com você. Isso diz muito sobre o seu caráter!

3. Eu prejudicaria alguém se isso significasse que eu estaria no controle?

Caso você esteja disposto a fazer mal a qualquer pessoa apenas para ter controle de tudo e ser o centro das atenções, pode ser mais um alerta para o seu mau-caratismo.

Pessoas desse tipo não tendem a agir com empatia e colocam tudo a prova de risco apenas para o seu próprio benefício.

4. Quando eu zombo de alguém, acho engraçado vê-lo com raiva?

Zombar de alguém por si só não é nem um pouco legal, não é mesmo? Bom, e isso pode ser pior quando a pessoa se diverte com a situação humilhante do outro.

Sendo assim, se você gosta de fazer esse tipo de situação, saiba: você tem um péssimo caráter!

5. Ser mal com os outros pode ser divertido?

Dialogando com o tópico anterior, a pessoa com um caráter ruim não vai se importar nem um pouco de ver o outro sofrendo, sendo humilhado ou passando algum perrengue.

Esse tipo de pessoa, como dito, sente prazer com a dor alheia.

6. Dá prazer ridicularizar as pessoas na frente de seus amigos?

Por fim, aquele que não tem pudor ao humilhar pessoas na frente dos amigos, diminuindo-as e ridicularizando-as, é também um alguém sem caráter.

Esse tipo de comportamento é marcado por piadas de mau gosto, muita baixaria e exposição de fraquezas e inseguranças.

