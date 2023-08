A costura para Bruno Peixoto ser candidato da base à Prefeitura de Goiânia com Ana Paula e MDB na vice

Não é segredo para ninguém que o deputado estadual Bruno Peixoto (UB) deseja disputar a Prefeitura de Goiânia em 2024.

Várias fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 disseram que está sendo costurado nos bastidores um acordo para que Bruno seja o candidato da base governista ao Paço Municipal.

A indicação da vice seria realizada pelo MDB. Ana Paula Rezende (MDB), que desistiu de ser a candidata do partido na noite da última terça-feira (29), poderia voltar aos holofotes e assumir a responsabilidade.

A emedebista é vista nos bastidores como alguém que pode compensar as falhas de Bruno Peixoto.

Apesar de ter sido o deputado estadual mais votado em Goiás, com mais de 73 mil votos, apenas 13 mil foram conquistados na capital.

É nesta lacuna deficitária que Ana Paula entra. A filha do ex-prefeito Iris Rezende é alguém que pode capitalizar votos pelo sobrenome que carrega, catapultando Bruno Peixoto.

Major Vitor Hugo quer relevância nacional na direita e isso pode dizer muita coisa

Idealizador do Instituto Harpia Brasil, Major Vitor Hugo (PL) está em busca de ampliar a relevância que possui nacionalmente.

Nesta quarta-feira (30), Vitor Hugo entregou “diplomas” de embaixador a diversos políticos em Brasília, dentre eles os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

A criação do instituto, que discutirá projetos para o Brasil, demonstra que o militar possui mais interesse em ser um nome nacional e vê cada vez menos atrativos em disputar a Prefeitura de Anápolis em 2024.

Operação que prendeu empresário de Anápolis deixa vereador de Goiânia em alerta

A deflagração da operação “Crédito Reverso” em Anápolis, na última terça-feira (29), acendeu o sinal de alerta em um ex-vereador de Goiânia e que se candidatou a deputado estadual em 2022.

O empresário, que é filiado ao PP, oferece empréstimos a partir de R$ 500 no cartão de crédito, mediante a cobrança de uma taxa de juros de menos de 3%.

Após o pagamento na máquina, é realizado um Pix na conta do solicitante. A prática é considerada agiotagem.

PT vai deixar deputado da Alego falando sozinho, pois o foco é outro

Após o deputado Clécio Alves (Republicanos) utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa (Alego) para tecer críticas ao presidente Lula (PT), o partido não pretende tomar atitudes enérgicas.

Um petista ouvido pela Rápidas disse que o no momento o foco é mostrar as boas ações do governo federal para Goiás e o Brasil.

“Não vamos alimentar os adversários”, completou.

José Fernandes recebe alta e manterá oposição apenas nas redes

Após passar por uma cirurgia de troca da válvula aórtica, o vereador José Fernandes (MDB) recebeu alta do Hospital Ânima nesta quarta-feira (30).

À Rápidas, o parlamentar informou que não retornará para a Câmara na próxima semana e que as ausências serão justificadas por “tratamento de saúde”.

Acostumado aos debates em Plenário, José Fernandes agora terá de ser oposição apenas nas redes sociais.

Agora prefeito de Goianésia tem máquina, grupo e grana

Em guerra com o primo Renato de Castro (UB), o prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, está de casa nova.

O chefe do executivo municipal saiu do UB para o PSDB. Ele conta com apoio de Jalles Machado, Marconi Perillo (PSDB) e todo tucanato do município.

O reencontro com o primo está marcado para as eleições de 2024, onde ambos devem se candidatar à prefeitura do município.

Nota 10

Para a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, de Anápolis. Comandada por Manoel Vanderic, a operação deflagrada na noite da última terça-feira (29) desmantelou uma clínica clandestina que abrigava 50 pessoas.

A situação era tão calamitosa que o titular da Delegacia do Idoso em Anápolis (DEAI) chegou a comparar o local com um ‘campo de concentração’.

As 50 pessoas foram encontradas amontoadas em apenas um quarto, vivendo em cárcere privado e sofrendo torturas.

Nota Zero

Para a Equatorial Energia. Moradores de diferentes regiões de Goiânia estão reclamando das constantes quedas de energia e da falta de suporte da empresa no WhatsApp.

Além dos prejuízos acarretados pela falta de energia, alguns alegam que estão sofrendo perdas materiais e financeiras.