Conheça país que tem praias extraordinárias e o dinheiro dos brasileiros vale muito

Cidades vibrantes, praias paradisíacas e cultura interessante não faltam na Indonésia. A república, dividida entre mais de 19 mil ilhas, é um dos destinos mais procurados por pessoas em busca de paisagens de tirar o fôlego – sem esgotar a poupança.

O país é exportador de recursos naturais como cobre, gás natural e carvão, além de ter uma forte indústria têxtil e de eletrônicos. No entanto, é inegável que, com a beleza natural exuberante que possui, o turismo é um dos pilares da economia.

São cerca de 270 milhões de habitantes, conhecidos pela diversidade religiosa, já que há representantes do islamismo, cristianismo, hinduísmo e budismo no local. Com isso, os templos milenares são pontos turísticos movimentados, como o Templo Borobudur.

Trata-se do maior templo budista do mundo, localizado na Ilha de Java. O Borobudur foi construído no início do século IX, abandonado e então coberto por cinzas vulcânicas após uma erupção em 1006. Em 1973, com patrocínio da Unesco, cada tijolo foi retirado, tratado e recolocado.

Na mesma cidade, é possível visitar o Templo de Prambanan, o maior complexo hindu da região, com mais de 50 construções. Em dedicação a Brahma, Vishnu e Shiva, o complexo foi construído no século IX. Excursões com transporte saem a aproximadamente R$ 200.

A Ilha de Komodo também chama atenção, lar dos famosos dragões que levam o mesmo nome. Embora não seja possível se hospedar na ilha, por ser território do Parque Nacional de Komodo, visitantes podem ficar na cidade de Labuan Bajo, na Ilha das Flores. Além da observação dos parentes distantes dos dinossauros, a ilha ainda oferece mergulho.

Na cidade de Ubud, encontra-se a Floresta Sagrada dos Macacos, onde há centenas de macacos, animais sagrados no hinduísmo, assim como bosques, pontes e mais templos. Os principais da reserva são o Pura Dalem Agung, Pura Beji e Pura Prajapati e a entrada custa cerca de R$ 25.

Além disso, lar de mais de 200 vulcões, sendo que mais da metade são ativos, na Indonésia é onde está o Monte Krakatau, que entrou em erupção em 1883. O evento causou o barulho mais alto da história, podendo ser ouvido a 5 mil km de distância, além da segunda erupção mais fatal do mundo, com quase 40 mil mortes.

Quem se interessa por praias com água cristalina pode conferir Nusa Penida, Pink Beach, Semeti e Mawi. Bali também oferece uma série de destinos, como Bingin, Green Bowl, Padang Padang e Keramas.

Culinária

A cultura da Indonésia garante uma culinária rica, repleta de especiarias e sabores. Entre os pratos típicos, destacam-se nasi goreng (arroz frito com molho de soja e legumes), soto ayam (sopa de frango com macarrão e arroz), sop buntut (sopa de rabo de boi) e satay (espetinho de carne).

Como é de costume em diversos países asiáticos, a Indonésia possui uma forte tradição de comida de rua. Assim, o prato típico é vendido por menos de R$ 5.