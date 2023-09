Conheça o país que tem paraísos extraordinários e passeios muito baratos para brasileiros

Quando se fala de países com enorme importância histórica, o Egito está entre os primeiros da lista. Como foi lar de uma das civilizações mais antigas, o território é responsável por influenciar a matemática, escrita, medicina, religião, esportes, música e invenções que perduram até os dias atuais.

Para conhecer um pouco da história da humanidade, milhões de pessoas visitam o país, que oferece não só pirâmides impressionantes e a famosa esfinge, como uma série de atrativos.

No caso dos brasileiros, a entrada no local acontece mediante a obtenção do visto. Por lá, o real vale, aproximadamente, seis vezes a libra egípcia, na cotação de 1º de setembro, o que torna a viagem mais acessível.

Cairo, a capital do país, possui uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas, o que garante bastante movimento. Além do bairro Cairo Copta, parte do “Velho Cairo” que engloba a Fortaleza de Babilônia, o Museu Copta, a Igreja Suspensa e diversos outros locais de prece, a cidade também abriga o cartão postal do país: as Pirâmides de Giza.

Ainda é possível se hospedar na capital e acordar olhando para as construções históricas por preços que variam entre R$ 70 a R$ 1.400 a diária.

Outro ponto turístico que vale a pena conhecer é Aswan, no extremo Sul, onde se encontram os templos mais procurados e marcantes, como o de Abu Simbel. A cidade também é uma parada obrigatória para quem viaja de cruzeiro pelo Rio Nilo.

Luxor, por outro lado, é onde os turistas podem conferir o Vale dos Deuses, conjunto de 62 túmulos dos reis egípcios e onde foi encontrado o sarcófago de Tutancâmon, faraó que reinou de 1336 a 1327 a.C.

Há ainda Alexandria, o Mar Vermelho, Sharm-el-Sheik, Dahab e Siwa – um oásis no meio do deserto – para visitar.

Culinária

As refeições egípcias são baseadas em grãos como o de bico, lentilha e fava, além de temperos variados. A kafta é um prato típico, já conhecido por brasileiros, e consiste em carne grelhada no palito.

Além disso, há mahshi (legumes recheados com carne ou arroz), molohía (sopa com filha triturada de juta com arroz e grelhados) e koshary (macarrão com arroz, grão de bico, molho de tomate e cebola). Todas as refeições podem ser encontradas a partir de R$ 20.