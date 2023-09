Divulgada a lista dos países que mais têm brasileiros no mundo

O Ministério das Relações Exteriores do governo federal brasileiro publicou uma lista atualizada com os 193 países oficialmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na qual um detalhe no texto chamou a atenção.

Dos 193 países existentes no globo terrestre, 169 possuem o registro de presença de brasileiros, enquanto que em apenas 24 deles não há apontamento de moradia de brasileiros.

De acordo com levantamento da pasta, há 4.598.735 brasileiros fora do território nacional.

Os dados contabilizados pelo informativo levam em consideração consulados, vice-consulados, consulados gerais e embaixadas com serviços consulares.

A liderança do ranking vem com os Estados Unidos em primeiro lugar, batendo 1,9 milhão de pessoas. Portugal (360 mil) e Paraguai com 254 mil, logo na sequência.

Abaixo das 3 primeiras colocações, está o Reino Unido, com 220 mil brasileiros, e o Japão (206 mil), marcando aí o 4º e 5º lugares, respectivamente.

Confira a lista de países com mais brasileiros no mundo:

1 – Estados Unidos: 1,9 milhão

2 – Portugal: 360 mil

3 – Paraguai: 254 mil

4 – Reino Unido: 220 mil

5 – Japão: 206 mil

6 – Espanha: 165 mil

7 – Alemanha: 160 mil

8 – Itália: 157 mil

9 – Canadá: 133 mil

10 – Guiana Francesa (França): 91 mil