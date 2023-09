Em conversa com passageiro, motorista de aplicativo faz revelação que deixa ele arrepiado

Uma motorista de aplicativo viralizou após contar a história inacreditável que vivenciou com um passageiro durante uma corrida. Os internautas ficaram divididos nas opiniões.

Sem ser identificada, a mulher aparece contando o relato, que foi publicado pelo perfil @EduardoLuzc. Durante as falas, a profissional explica que buscou o passageiro e eles começaram a conversar.

“O cara entrou, um rapaz muito bonito, muito simpático, e começou a conversar comigo, me deu boa noite, perguntou como que eu estava e a gente conversou”, disse a motorista.

Durante o diálogo, o cliente mencionou que estaria indo para a casa do namorado e descreveu o parceiro, alegando que era uma pessoa incrível. A condutora do veículo achou legal, mas não pediu mais informações.

No decorrer da viagem, a mulher percebeu que o ponto de destino seria no setor em que ela mora, juntamente do marido. Aproximando ainda mais do ponto final da corrida, a motorista começou a entender que se tratava da quadra em que morava.

“Ai eu falei assim, ‘moço acho que tem alguma coisa errada, porque deu bem aqui’, aí ele falou: ‘não, é aqui mesmo’ e apontou para a minha casa”, comentou a história.

Segundo a condutora, ela tentou explicar que a casa que ele disse que ficaria era a casa em que ela vivia com o esposo. Foi então que o cliente disse: “aí, não acredito que o fulano fez isso comigo”. A mulher disse que, neste momento, teve certeza de tudo, já que ele teria dito o nome do marido dela.

O vídeo, infelizmente, foi cortado e não se sabe ao certo como ela reagiu ao descobrir como a infidelidade do esposo e sobre a mentira a respeito da sexualidade dele.

Nos comentários, houve pessoas que pontuaram ser uma mentira para chamar atenção. Já outros defenderam a motorista, alegando que já vivenciaram a mesma situação.

Confira a cena!