Faustão continua evoluindo, deixa UTI e é transferido para leito semi-intensivo

A evolução de Faustão cinco dias após a realização do transplante de coração continua. Em nota enviada à reportagem, o Hospital Albert Einstein afirma que as funções cardíacas do apresentador estão normais e que, por isso, ele foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva.

Na quinta-feira (31), o jornalista postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele.

“Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo.”

Fábio era apaixonado por futebol e jogava na lateral esquerda. Assistir aos jogos do Brasileirão pela TV era um dos seus programas preferidos aos domingos. Mesmo dia da semana em que Faustão sempre trabalhou, até quando iniciou a carreira como repórter esportivo.