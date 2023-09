Regis Danese tem melhora no quadro e recebe alta da UTI do HUGOL

O cantor Regis Danese, que havia sido transferido para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na madrugada desta quinta-feira (31), já foi liberado novamente para a enfermaria.

A informação foi confirmada ao Portal 6, na tarde desta sexta-feira (01), pelo próprio Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde o artista permanece internado.

De acordo com a unidade, o estado de saúde geral é regular e consciente. Além disso, o cantor está respirando espontaneamente.

Ele teve de ser hospitalizado na noite de quarta-feira (30), após sofrer um grave acidente automobilístico enquanto estava a caminho para um show em Ceres, na BR-153.

Inicialmente, Regis Danese foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), mas precisou ser transferido para o HUGOL após apresentar politraumatismo e uma série de lesões e fraturas.

O irmão do músico, que também estava no carro, conseguiu sair do veículo sem maiores complicações.

Apesar de bastante ferido e reclamando de uma forte dor abdominal, Regis gravou um vídeo para os seguidores logo após a batida, enquanto era atendido pelos socorristas.

“Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, pediu, à época, na publicação.