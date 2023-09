Pode confessar: você já sentiu o cheiro de gasolina e – de uma forma estranha – , gostou daquilo?

Não se sinta só! Gostar desse cheirinho único pode ser mais comum do que se imagina.

Assim como há quem sinta dores de cabeça e náuseas ao ser exposto ao odor, há quem curta muito, a ponto de até descer os vidros do carro ao passar pelos postos de combustível.

Acompanhado desse pequeno prazer olfativo, é comum surgir a dúvida: por que, afinal, esse cheiro pode ser agradável?

Entenda por que tem muitas pessoas que gostam do cheiro de gasolina:

Antes de chegar a essa resposta é preciso pensar na química da gasolina.

Dentre os ingredientes que a compõem, há o benzeno, que serve para aumentar os níveis de octanagem. Ele, por sua vez, é a capacidade que o combustível tem, dentre outras coisas, de se misturar com o ar.

Essa substância possui, naturalmente, um cheiro adocicado, podendo ser sentido até em pequenas proporções, ainda mais porque se espalha facilmente no ambiente.

Por muito tempo era possível encontrar o benzeno fora dos combustíveis, como em loções pós-barba e solventes de café.

O ingrediente químico só parou de ser usado quando constatou-se seus componentes cancerígenos.

Por isso, por mais que seja agradável, é importante evitar o cheiro de gasolina.

Por que as pessoas gostam deste aroma?

Não há uma resposta concreta, mas há duas grandes teorias!

A primeira delas é que o cheiro da gasolina pode estar associado a uma memória olfativa das pessoas.

É como se, ao sentir o cheiro do combustível, as pessoas viajassem no tempo e sentissem uma sensação boa com isso.

E, por falar em sensação boa, a segunda teoria é que o benzeno pode trazer receptores nervosos ao corpo humano, deixando um sentimento de euforia temporária enquanto é inalado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!