Estudo revela qual a temperatura ideal para uma boa noite de sono

Cientistas de Harvard descobriram a influência do clima na hora de dormir bem

Pedro Ribeiro - 10 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Ivan Oboleninov)

Para uma boa noite de sono, tudo precisa estar perfeitamente adequado para não dificultar o descanso.

Pois bem, saiba que até a temperatura pode atrapalhar na hora de dormir. Pelo menos é o que aponta um estudo de Harvard.

Ademais, uma boa noite de sono é essencial para revigorar o ânimo e repor as energias.

Com certeza você sabe que inúmeros fatores podem influenciar a qualidade do sono.

De acordo com uma pesquisa recente, realizada por cientistas de Harvard, a temperatura do local em que você dorme precisa estar ajustada para não afetar o seu repouso.

Segundo os cientistas, a temperatura ideal para um descanso completo e revigorante está entre 20 °C e 25 °C.

Mas por que isso acontece?

Bom, ficou constatado que quando o termômetro bate na casa dos 30 °C, a qualidade do seu sono diminui entre 5 e 10%.

E isso não vale apenas para as altas temperaturas.

Quando o ambiente está abaixo dos 15 °C, você também perde a qualidade na hora de dar aquela descansada, diminuindo 2 e 5%.

Ou seja, o espaço não pode estar nem muito quente, e nem muito frio. É necessário buscar o equilíbrio.

Para esse estudo, os pesquisadores juntaram dados de quase 11 mil noites individuais de sono vividas por 50 adultos mais velhos.

Tudo foi feito com monitores de sono, dispositivos vestíveis e sensores capazes de monitorar o ambiente.

Além disso, foram realizadas observações relacionadas a duração, eficiência e a agitação durante a noite na casa dos voluntários.

Então, se você quer dormir bem, ainda mais agora no inverno, é necessário manter a temperatura do seu quarto controlada (se for possível).

Para isso, use roupas de camas confortáveis e que estejam de acordo com o clima da sua região.

