Homem sofre grave queda em rapel e é socorrido com possível lesão na coluna cervical

O Corpo de Bombeiros de Campos Belos foi acionado neste sábado para atender um acidente ocorrido no Complexo de Cachoeiras do Barroco, no município de Cavalcante, em Goiás.

A vítima, que praticava rapel, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, em uma área de difícil acesso.

Os militares foram acionados pelo gerente do local e rumaram até o local da queda, uma plataforma de rocha com mais de 300 metros de altura, pouco conhecida e usada quase que exclusivamente pelos praticantes da modalidade.

Já no local, foi feita uma avaliação da vítima, que estava consciente e apresentava possível lesão na coluna cervical, algumas costelas quebradas e outra lesão no quadril, além de uma laceração profunda na orelha esquerda.

Devido às condições do terreno, foi necessário o uso de sistemas de cabos e rapel guiado para que a vítima pudesse ser levada até a viatura do Corpo de Bombeiros.

De lá, precisou ser encaminhada para um hospital particular próximo para receber o atendimento médico necessário.