Novidade boa para quem tem o hábito de fazer compra pelo Mercado Livre

Se você é uma daquelas pessoas que adora comprinhas online, inclusive no Mercado Livre, a notícia pode ser bem vantajosa então.

Acontece que a plataforma lançou oficialmente, no último dia 15 de agosto, uma acessibilidade nomeada Meli+. Com essa possibilidade, os clientes que desejarem assinar a ferramenta mensalmente poderão usufruir de uma série de benefícios.

A primeira e mais impressionante é que, a partir de agora, as pessoas que decidirem arcar com R$ 17,99 mensais, conseguirão com que as compras elegíveis tenham o frete mínimo de R$ 29, tendo em vista que antes eram de R$ 79 no nível 6.

O Meli+ atualizado não apenas reduzirá o montante necessário para se qualificar ao frete mínimo, mas também incluirá a opção de entregas programadas sem cobrança extra.

Com isso, os consumidores terão a oportunidade de selecionar um dia específico da semana para receber suas compras em domicílio, facilitando ainda mais.

E não para por aí! Benefícios como o Disney+ e Star+ gratuitos ficarão disponíveis para os assinantes, além de 12 meses grátis no Deezer Premium, 30% de desconto na assinatura da HBO Max, 30% de desconto na assinatura do Paramount+, devoluções agilizadas e ilimitadas para compras na categoria de moda e mais.

Para saber mais, acesse o site do Mercado Livre e confira de perto as vantagens da nova acessibilidade.