Genro de ex-prefeito é esfaqueado durante briga familiar e está em estado grave no HEANA

Cinco dias após ter sido vítima de uma tentativa de homicídio em Goianápolis, Leandro Rodrigues Leal, de 44 anos, segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). A confirmação foi dada neste domingo (03), pelo próprio hospital.

O Portal 6 apurou que o crime ocorreu na última terça-feira (29), quando a vítima e um cunhado se desentenderam com o sogro, que é ex-prefeito e empresário no município, e com o enteado dele, por causa de um caminhão.

Esse enteado, no calor da discussão, teria entrado em uma caminhonete, pegado uma faca e então partido para cima de Leandro.

A vítima foi atingida na região do abdômen e, logo em seguida, o suspeito fugiu com o padrasto, antiga autoridade máxima de Goinápolis, no veículo.

Foi a própria filha do ex-prefeito, e esposa da vítima, que teria acionado ajuda. No local, a Polícia Militar (PM) recolheu a arma utilizada para cometer o crime.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Goianápolis.

Posteriormente, devido a gravidade do quadro clínico, Leandro foi transferido para o HEANA, onde segue internado.

Na data em que o crime ocorreu, a PM realizou intenso patrulhamento pela região em busca do suspeito, no entanto, não obteve êxito. O ex-prefeito foi considerado uma testemunha do caso.