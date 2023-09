“Para a gente, Goiânia é um estado e Goiás a capital”, diz Bloguerinha, que recebe resposta de Elay

Um vídeo está viralizando nas redes sociais, após um bate-papo, no mínimo confuso, entre Elay Oliv – vencedora do reality “Corrida das Blogueiras” – e a influenciadora Blogueirinha.

Durante uma edição do talk show De Frente com Blogueirinha, transmitido na última segunda-feira (28), ambas estavam conversando sobre o início da carreira da drag queen, que começou a fazer vídeos para o TikTok ainda em Anápolis, sua terra natal.

Quando começaram a falar sobre a diferença entre a cidade goiana e São Paulo, a entrevistadora soltou a pergunta: “Goiás é a filha de Goiânia?”

Aparentando certa surpresa com o questionamento, Elay responde que “não, Goiás é estado” e tenta explicar que a cidade é, na verdade, uma capital.

No entanto, ela foi interrompida por Blogueirinha, que tentou argumentar que “para a gente [de São Paulo], Goiânia é o estado e Goiás é a capital. E Anápolis é um município”.

Em seguida, a apresentadora pergunta o que mais Elay sabe de geografia, no que a anapolina responde: “Brasília é a capital do Brasil e prima de São Paulo”.

Logo após, a drag queen também aponta que Rio de Janeiro (RJ) é a capital do país e começa a discutir com a entrevistadora sobre a época em que houve a transferência do Distrito Federal para o interior do território brasileiro.

A conversa pode ser vista na íntegra através do canal no YouTube da Blogueirinha.