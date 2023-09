“Vamos criar uma criança sem a mãe”, diz irmã de jovem assassinada pela ex do namorado

A família de Vanessa Nunes, de 29 anos, que morreu neste sábado (02), no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após ter sido brutalmente esfaqueada pela ex do namorado, iniciou uma campanha para custear o caixão da jovem.

Os parentes já estão nas tratativas para o enterro. Porém, no momento, o custo do caixão está sendo um empecilho pelo alto valor.

“Já temos o túmulo, mas agora estamos com dificuldades para comprar o caixão, que custa R$ 5.700, o que é bastante”, contou Thaís Silva, irmã de Vanessa, ao Portal 6. chave pix 62 992895881,

Ao Portal 6, Thaís revelou o sentimento de revolta por tudo o que aconteceu e, posteriormente, também detalhou como era a relação entre o casal.

“Sentimento de muita injustiça. Minha irmã foi brutalmente assassinada grávida, teve um aborto e sofreu por 26 dias na UTI. Agora tenho que enterrar ela por conta daquela mulher e daquele homem”, desabafou.

Ainda segundo ela, a família, que vive em Goiânia, já foi até Inhumas buscar as coisas dela. A jovem havia se mudado para viver com companheiro e estava grávida de três meses, além de ser mãe de uma garotinha de dois anos.

A irmã garante que o cunhado ainda estaria se relacionando com a ex e teria sido essa a causa da violência cometida contra Vanessa.

“Ele tem culpa porque ele estava com as duas. Ele alimentou a situação”, desabafou

Agora, a expectativa é de organizar uma manifestação para pedir justiça. Thaís ainda reforça que não quer ver o caso de Vanessa ser esquecido, como tantos outros.

Segundo ela, tanto conhecidos e parentes de Inhumas quanto Goiânia se sensibilizaram com a situação.

“Quero justiça e ele tem culpa também. Nós que vamos ter que criar uma criança sem a mãe agora porque ele não cuidou de quem ele se propôs a cuidar”, disse.

Relembre

Vanessa estava internada no HUGOL desde o dia 05 de agosto, quando foi atacada pela ex do namorado após receber uma série de ameaças de morte.

Um amigo da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que a violência se deu depois que a suspeita, de 42 anos, descobriu que Vanessa estava grávida de três meses.

A mulher estava foragida desde o acontecimento, até que foi localizada pela Polícia Civil, no dia 15 de agosto em Taquaral de Goiás.

Na ocasião da prisão, as autoridades informaram que ela responderia por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Com a morte de Vanessa, ela deverá responder pelo homicídio consumado.