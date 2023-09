Concurso público em Goiás terá mais de 200 vagas e salários de quase R$ 4 mil

A Prefeitura de Vianópolis publicou o edital de um concurso público com 218 vagas para profissionais de diferentes áreas.

As oportunidades disponíveis são para candidatos com nível de escolaridade fundamental, médio ou superior completo.

As inscrições podem ser feitas do dia 14 de setembro até o dia 05 de outubro, por meio do site www.aroeira.org.br. Os valores da taxa variam entre R$ 100, R$ 120 e R$ 150.

Há vagas disponíveis para as funções de recepcionista, agente administrativo, copeira e professores de educação física, inglês, português, geografia, ciência e educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

Entre os requisitos para participar do certame, estão: ter 18 anos, estar em dia com os direitos civis e políticos e comprovar quitação com as obrigações eleitorais.

Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de novembro. Para os cargos de professor, haverá também avaliação discursiva e prova de títulos.

Os selecionados terão uma remuneração que pode variar entre R$ 2 mil até R$ 3,6 mil e uma carga horária de 30h a 40h semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.