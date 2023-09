Homem morre e jovem fica gravemente ferido em acidente no interior de Goiás

Uma colisão entre um carro e uma árvore deixou um motorista, de 45 anos, morto e um passageiro, de 27 anos, gravemente ferido na BR-452, em Bom Jesus de Goiás, na manhã de sábado (02). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (04) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme revelado pela PRF, toda a situação ocorreu enquanto o condutor estava trafegando pela via, em um Toyota Corolla, sentido Rio Verde -Itumbiara.

Ao chegar na altura do km 101, o homem acabou perdendo o controle do automóvel, rodando na pista e batendo em uma árvore. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionada e esteve no local.

De acordo com a PRF, a suspeita é que o acidente tenha sido provocado devido a um estouro do pneu traseiro.

Devido a gravidade dos ferimentos, o motorista não resistiu e teve o óbito confirmado. Já o outro passageiro ficou gravemente ferido e foi encaminhado até o Hospital Municipal de Bom Jesus de Goiás.