Motorista de aplicativo revela que consegue ganhar R$ 30 mil por mês e diz como

Um digital influencer, tem dado o que falar na internet após publicar um reel de um motorista de aplicativo mencionando como é possível que a classe fature entre R$ 25 mil a R$ 30 mil nas plataformas mensalmente.

Segundo o autor do relato, morador de Osasco (SP), existe uma acessibilidade para os profissionais se cadastrarem nos hotéis da região. Com isso, os hóspedes solicitarão corridas e os motoristas poderão ser acionados para o trabalho com exclusividade.

O homem pontuou que utiliza um carro de R$ 126 mil para o serviço, mas que outros colegas de profissão preferem rodar com modelos ainda mais luxuosos, como BMW, Mercedes e afins.

Para ele, vale a pena continuar, mesmo que a carga horária seja bem maior que a tradicional. “Só que trabalha muito, às vezes 18h, 20h [seguidas]”, de acordo com ele.

O motorista confessou que trabalha muito, porém apenas entre segunda-feira e sexta, pois aos sábados prefere descansar.

Um outro detalhe importante frisado pelo condutor é que, por haver uma variedade muito ampla de hóspedes, saber mais idiomas é um diferencial. “Chamou atenção pelo fato de eu falar três idiomas. Tem que saber no mínimo inglês”, disse.

