‘Para o prefeito, a vida não importa’, desabafa mãe de aluno após ônibus escolar perder as duas rodas, em Anápolis

Vários pais se mobilizaram para denunciar uma situação nesta segunda-feira (04), após um ônibus escolar da rede municipal ter soltado os pneus em movimento, enquanto transportava diversos alunos.

O episódio chamou atenção dos responsáveis e acabou revelando as más condições de conservação nas quais o veículo se encontrava, gerando críticas e apelos, muito por conta do risco que as crianças correram.

O Portal 6 apurou que o veículo trafegava na via lateral da BR-153, em frente ao trevo do Parque dos Pirineus, no momento do ocorrido. Em vídeo, os pais agradeceram a Deus por nada de pior ter acontecido, mas também teceram duras críticas à Prefeitura pelo estado do automóvel.

“Isso aqui é sorte que, provavelmente, o motorista estava devagar, porque se ele estivesse correndo tinham se perdido várias vidas aqui. Mas a vida, para o prefeito de Anápolis, não importa, o que importa é show, Arraiana”, desabafou uma mãe, enquanto registrava os “pneus carecas” largados ao chão.

Além dos pneus, várias outras rodas com porcas faltando e até mesmo remendos com arame foram flagrados nos registros feitos pelos pais, que tiveram de se deslocar às pressas ao local após ficarem sabendo que o ônibus dos filhos havia perdido as rodas durante o transporte.

“Vai alguém procurar lá no prefeito quem é responsável por isso aqui e se esses ônibus têm manutenção, não tem, eu aposto com vocês que não”, exclamou outro genitor.

“Isso aqui é transporte que vai lá na zona rural buscar crianças, imagina se acontece um acidente desse. A nossa cidade já não tem saúde, o pouco que tem de educação ainda tem que ser submetido a isso”, completou.

As condições internas do veículo também foram alvo de comentários, muito por conta dos bancos desfiados e partes quebradas, em um cenário retratado como “precário” pelo autor das imagens, que também cobrou fiscalização e manutenção constante nos veículos.