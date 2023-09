Sedutora, mas perigosa: jovem conhece homens no Tinder e aplica golpes em Anápolis

Era golpe, não amor. Essa foi a constatação de um homem após ser vítima de uma jovem que ele conheceu no Tinder, em Anápolis.

Seduzido, ele e familiares perderam dinheiro depois de acreditar que a então namorada era do Maranhão veio a Anápolis para tomar posse em um cargo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Usando dessa autoridade de concursada e contando com a boa-fé deles, a jovem conseguiu acessar documentos e dados pessoais dos envolvidos.

Mas ao invés de ajudá-los a resolver eventuais pendências trabalhistas, ela fez foi abrir contas em diferentes bancos para se apoderar de cartões de créditos e contrair empréstimos.

Com isso, ao menos seis pessoas da família do então namorado foram enganados pela suspeita — que deixou eles com o “nome sujo”.

O caso já foi reportado à Polícia Civil (PC), que dará início às investigações. Não se sabe se ela era fiel a esse ficante e, assim, é possível que mais pessoas possam ter caído no golpe.