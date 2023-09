À Alego, Vivian Naves diz que viagem em família aos EUA está sendo bancada com recursos próprios

Nos Estados Unidos com Roberto Naves e as filhas, Vivian Naves informou à Alego que a viagem em família está sendo bancada com recursos próprios.

No ofício enviado a Casa no dia 30 de agosto, a parlamentar informou que a viagem teria início no dia 03 de setembro e se estenderia até o dia 11.

As miniférias de Roberto e Vivian estão sendo em Orlando, na Flórida, onde estão localizados os parques temáticos da Disney.

Além de Roberto e Vivian, a secretária de Integração de Anápolis, Eerizania Freitas (Republicanos), também está na viagem.

De acordo com o cronograma disponibilizado pela Assembleia Legislativa (Alego), a parlamentar perderá duas sessões no período.

Em vídeo postado nas redes sociais, Roberto disse que a viagem estava planejada há muito tempo e que iria “aproveitar a família”.